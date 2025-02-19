الأربعاء 19 فبراير 2025
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حوادث

التحقيقات: ماس كهربائي وراء اندلاع النيران في شقة بحدائق القبة

مطافي
مطافي

كشفت تحقيقات نيابة حدائق القبة أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران في شقة سكنية بدائرة القسم، وأنه لا توجد شبهة جنائية.

حريق شقة بحدائق القبة

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أسباب الحرائق
1- التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2- ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3- التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4- استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

5- عدم غلق محابس الغاز والأسطوانات.

6- ترك الطعام على المواقد دون الانتباه له.

7- استخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

8- ترك المدافئ موقدة أثناء النوم.

إجراءات وقائية

1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل.

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نيابة حدائق القبة غرفة عمليات نجدة القاهرة قسم شرطة حدائق القبة النيابة العامة

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