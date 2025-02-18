عرض مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية على mbc مصر

أعلن الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق مفاجأة سارة لجماهير الأهلي وذلك من خلال مقطع فيديو له على حسابه الشخصي عبر فيس بوك.

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وقال إبراهيم فايق من خلال الفيديو: "إن مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية تعرض بشكل حصري عبر شاشة mbc مصر.

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