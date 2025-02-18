الأربعاء 19 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

عرض مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية على mbc مصر

إم بي سي مصر، فيتو
إم بي سي مصر، فيتو

أعلن الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق مفاجأة سارة لجماهير الأهلي وذلك من خلال مقطع فيديو له على حسابه الشخصي عبر فيس بوك.

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وقال إبراهيم فايق من خلال الفيديو: "إن مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية تعرض بشكل حصري عبر شاشة mbc مصر.

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