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حالة الطقس اليوم الأربعاء 19 -2 - 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  بوادي النطرون بمحافظة البحيرة اليوم، وتوقعت أن يشهد اليوم الأربعاء طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 22 نهارًا و11 درجة  ليلًا.

 

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد والوجه البحري على السواحل الغربية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

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حالة الطقس البحيرة وادى النطرون هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

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