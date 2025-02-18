الثلاثاء 18 فبراير 2025
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أخبار مصر

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد

انخفاض درجات الحرارة
انخفاض درجات الحرارة
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 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:2 درجات مئوية بدءا من يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد ارتفاع بدأ السبت الماضي. 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 -2 - 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18-2-2025 في محافظة الفيوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  12

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 7

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

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