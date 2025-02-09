الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يُوجه المحافظين بالمتابعة اليومية لجهود ضبط أسعار السلع وتوافرها في الأسواق

اجتماع مجلس المحافظين
اجتماع مجلس المحافظين اليوم
ads

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الخامس لمجلس المحافظين، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض عددٍ من ملفات العمل.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجُموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، داعيًا الله عز وجل أن يُعيده على شعب مصر والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، المُحافظين، بالمتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على ضبط أسعارها، خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المُعظم، من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية، فضلًا عن توسيع نطاق تجربة "سوق اليوم الواحد"، لاسيما في القرى والريف، لضمان الوصول بالسلع إلى المواطنين في تلك المناطق بأسعار مناسبة.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تضافر الجهود في هذا الشأن بين الدولة، والقطاع الخاص، وكذا مؤسسات المجتمع المدني والأهلي، لتقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، بالأخص خلال الشهر الكريم.

وفيما يتعلق بجهود التصدي لمخالفات البناء وإجراءات التصالح، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.

وحول المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، أكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة تنفيذ هذه المبادرة الرائدة، مع العمل على تنسيق أنواع الأشجار التي يتم زراعتها للحفاظ على المظهر الحضاري لعملية التشجير.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التنمية المحلية محاور خطة المُحافظات للاستعداد لقرب حلول شهر رمضان المُعظم، والتي شملت ضبط الأسواق وأسعار السلع من خلال التأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتنفيذ حملات تفتيش ومُتابعة دورية على الأسواق والمعارض والمنافذ لتحقيق الضبط المطلوب، بالإضافة إلى إيلاء اهتمام أكبر بالمناطق الأكثر احتياجًا في جُهود توفير السلع، ومنها المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إلى جانب تفعيل أطر التنسيق بين مُختلف الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية بكمياتٍ كافية، ومن ذلك الجهات الحكومية وكذا القطاع الخاص والمجتمع الأهلي، فضلًا عن تخصيص مواقع لإقامة معارض وشوادر "أهلًا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة، وتقديم التيسيرات الممكنة للجهات العارضة لضمان الإمداد المُستمر للسلع بها واستمرارية المعروض منها.

كما عرضت الدكتورة منال عوض، الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ومن بينها القمح، والسكر التمويني، والزيت التمويني، والدواجن المجمدة، واللحوم الحية السوداني، والمكرونة، والأرز، والذي عكس توافر كميات كافية من مختلف السلع الرئيسية اللازمة لفترات زمنية مُطمئنة.

من جانبهم، استعرض المحافظون خلال الاجتماع، أبرز الإجراءات التي يتم بذلُها فيما يتعلق بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، ومُتابعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء، فضلًا عن تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجتماع مجلس المحافظين التصدى لمخالفات البناء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السلع الأساسية العاصمة الإدارية الجديدة المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة القطاع الخاص

مواد متعلقة

مدبولي: مشروع التغطية الصحية الشاملة حلم أمة ورؤية قيادة وإرادة حكومة ومشاركة مجتمع بأكمله

رئيس الوزراء يشارك في فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

مستقبل الوظائف حتى 2030، كيف تعيد التكنولوجيا والمناخ والجيوسياسية تشكيل سوق العمل؟

رئيس الوزراء يشارك في المنتدى الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الإدارية اليوم

التكنولوجيا المالية تتصدر الاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ 2022

مدبولي يقرر الترخيص بدفن الأمير كريم أغا خان بضريح جده في أسوان

نسبة الزيادة وموعد التطبيق، الحكومة تضع اللمسات النهائية لحزمة الحماية الاجتماعية

منع التهجير القسري، معركة دبلوماسية مصرية لحماية الهوية الفلسطينية
ads

الأكثر قراءة

رئيس طاقة النواب يزف بشرى سارة بشأن توصيل الغاز للمنازل

احذر هذه الأوقات، حالة الطقس غدًا الإثنين 10 فبراير 2025

تشييع جنازة الأمير كريم الحسيني «الأغاخان الرابع» لمثواه الأخير في أسوان (صور)

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

حقيقة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز دون علمها

زغلول صيام يكتب: امتى هيبقى عندنا مدربين لما محمد شوقي يبقى نائب مدير؟!.. الأهلي والزمالك وراء فشل مشروع المدرب الوطني!

حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من مضبطة النواب، تعرف على التفاصيل

أسباب عدم فسخ الزمالك عقد ميشالاك

منوعات

المزيد

قرد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء سريلانكا

مجلس سيريوس الفيدرالي بروسيا يطلق مسابقة معمارية دولية في ختام منتدى كازانيش

هل ينجو مستر بيست من اللعنة، تحدي الـ100 ساعة بالأهرامات يوجه أنظار 39 مليونا للجيزة

انطلاق موسم زراعة الحشيش المقنن في المغرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف أبرزها الطماطم والبطاطس

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد 9-2-2025 بالبورصات العالمية

سعر الفراخ اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في الأسواق (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف ظاهرة كونية أفزعت رسول الله وأخرجته مسرعًا للمسجد يجر رداءه

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

ما حكم مس المصحف والصيام للحائض؟ رد حاسم من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية