توقعات أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان، اتحاد المنتجين يوضح (فيديو)

أسعار الدواجن والبيض، كشف ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، توقعاته للأسعار خلال شهر رمضان المقبل.

ارتفاع استهلاك الدواجن والبيض في رمضان

ولفت خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": حجم الاستهلاك من الدواجن والبيض يزيد في شهر رمضان بنسبة تصل إلى 30%، ولكن المربين يجهزون دفعات كبيرة لتلبية الاحتياجات.

توقعات أسعار الدواجن والبيض

وأكد: أسعار الدواجن والبيض لن تتغير مع بداية شهر رمضان ولكن مع الاسبوع الثاني من الشهر الكريم ستبدأ في التراجع.

انخفاض سعر الكتكوت

وتابع: "سعر الكتكوت سيتراجع لمستوى 30 و35 جنيهًا بعد شهر رمضان، وهذا سينعكس على أسعار الدواجن والبيض".

أسعار البيض والفراخ في رمضان هتكون عاملة إزاي؟.. نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن#كلمة_أخيرة #لميس_الحديدي#ON pic.twitter.com/jF8l1C5WtZ — كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) February 18, 2025

انخفاض أسعار البيض

ولفت إلى أنه من المتوقع خلال أسابيع حدوث انخفاض ملحوظ لبيض المائدة ليصل سعر الكرتونة إلى 140 جنيهًا.

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