الغندور يكشف عن هوية حكم لقاء قمة الأهلي والزمالك بالدوري

الأهلي والزمالك، قال خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، إن الحكم البولندي سيمون مارشينياك حكم نهائي كأس العالم 2022، مرشح بقوة لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

حكم نهائي كأس العالم 2022

وتابع الغندور في تصريحات تليفزيونية: "الأيام الماضية حصل تواصل مع مارشينياك وهو وافق على إدارة المباراة، حتى الآن هو الأقرب، وفي نفس الوقت فيه مفاضلة بين أكثر من إسم، وسيتم الإعلان خلال اليومين المقبلين".

مارشينياك، فيتو

أوسكار يتواصل مع أبو ريدة بشأن حكام القمة

وأضاف الغندور: "أوسكار لويز رئيس لجنة الحكام الجديد، يتابع بشكل ودي مع هاني أبو ريدة، وجهاد جريشة عضو لجنة الحكام والذي يحظى بثقة الكولومبي أوسكار، وسيتم الاتفاق على الاسم الأفضل والقادر على الخروج بالقمة بدون أزمات".

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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