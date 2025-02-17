الإثنين 17 فبراير 2025
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حوادث

حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل طالب بالمرج

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل بتهمة الشروع في قتل طالب بالثانوية العامة بمنطقة المرج 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

كان تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من والد طالب بالثانوية العامة وبصحبته نجله مصاب، يفيد بتعرض نجله للاعتداء أثناء سيره مع في أحد الشوارع بدائرة القسم، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين.
وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وعاطلين، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهمين بالتعدي عليه باستخدام مطواة، مما أسفر عن إصابته بجروح قطعية ونزيف حاد.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط أحد المتهمين، وجار ضبط المتهم الهارب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المرج قسم شرطة المرج النيابة العامة

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