الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

شوقي علام يوضح مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها (فيديو)

شوقي علام مفتي الديار
شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق، فيتو

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن زكاة الفطر فرضت على المسلمين في شهر رمضان، وقد حدد  الرسول صلى الله عليه وسلم مقدارها بصاع من تمر أو صاع من شعير، ويجب إخراجها على كل مسلم، سواء كان حرًا أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى، وتُخرج الزكاة عن العائل ممن تلزمه نفقته.

شرط وجوب زكاة الفطر

وأكد مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "فتاوى الصيام"، المذاع على قناة الناس، أن شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسر، أي أن المسلم يجب عليه إخراجها إذا كان ميسرًا، أما الفقير المعسر الذي لا يملك ما يزيد عن قوته وقوت من يعول في ليلة العيد أو يوم العيد، فلا تجب عليه الزكاة.

 

أهمية إخراج المسلم لزكاة الفطر 

وأضاف الدكتور شوقي علام أن الزكاة هي طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي قد يكون وقع أثناء الصيام، وهي أيضًا وسيلة لإغناء المساكين عن السؤال في يوم العيد، وقد جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "أغنوهم عن طواف هذا اليوم".

 

توقيت وجوب زكاة الفطر وتعجيل زكاة الفطر 

وفيما يخص وقت وجوب زكاة الفطر، ذكر الدكتور شوقي علام أنه وفقًا لمذهب الحنفية، فإن الزكاة تجب عند دخول فجر يوم العيد، ومن جانب آخر، لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر منذ أول دخول رمضان، كما هو الرأي الصحيح عند فقهاء الشافعية، إذ أن الزكاة تجب بسببين: بسبب صوم رمضان وبسبب الفطر منه، مما يتيح للمسلم تقديم أحدهما على الآخر.

كما أضاف أنه في مذهب الشافعية يمتد وقت أداء الزكاة حتى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها في هذا الوقت، فإنها لا تسقط عنه، بل يجب عليه إخراجها قضاءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شوقي علام زكاة الفطر وقت اخراج زكاة الفطر رسول الله فتاوى الصيام مفتي الديار المصرية

مواد متعلقة

ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودا؟ المفتي السابق يحسم الجدل

شوقي علام: مرطب الشفاه وقطرة العين لا يفسدان الصوم (فيديو)

شوقي علام: الجماع في ليالي رمضان جائز والصيام لا يفسد بالجنابة (فيديو)

ما حكم كشف طبيب النساء على المرأة بنهار رمضان؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

الأكثر قراءة

جيبو مولانا، مطوف الملوك والرؤساء يروى موقفا لحرس مبارك بالحرم

موجة شديدة البرودة، الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد

سعر جرام الذهب، ارتفاع كبير في التعاملات المسائية

السبت أم الأحد؟ البحوث الفلكية تحسم بالحسابات أول يوم في رمضان 2025

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطارغدا وتحذر من هذه الظاهرة

ارتفاع طفيف في سعر الدولار بالبنوك المصرية (تحديث لحظي)

بعد وصول الكيلو 100 جنيه، رئيس شعبة الدواجن يكشف موعد انخفاض الأسعار

خروج حماس من غزة ونزع سلاح المقاومة، الحركة تحسم الأمر رسميا

منوعات

المزيد

رحلة مليئة بالإثارة، صور توثق تخفي نمور الثلوج مع الجبال

علماء يكتشفون أدلة جديدة تدعم احتمالية الحياة على المريخ

اكتشاف انفجار قوي من جسم مجهول في الفضاء يحير العلماء

مروحية صينية تحلق على بعد 3 أمتار من طائرة فلبينية لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

آبل في الصدارة.. أعلى العلامات التجارية قيمة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شوقي علام يوضح مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها (فيديو)

عالم أزهري يوضح منافع النجوم بالسماء ويحذر من الدجالين (فيديو)

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة وما مدى توافقه مع الشريعة؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

المزيد
الجريدة الرسمية