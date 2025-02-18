ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودا؟ المفتي السابق يحسم الجدل

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يكثر الحديث حول أحكام زكاة الفطر، وهل يجوز إخراجها نقودًا أم لا، وأشار الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر، حيث فرض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمر أو شعير أو بر، مع قوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم".

كيفية إخراج الزكاة بناءً على الزمان والمكان والحاجة



وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "فتاوى الصيام"، المذاع على قناة الناس، أن الفقهاء يختلفون في كيفية إخراج الزكاة بناءً على الزمان والمكان والحاجة، وإذا كان إغناء الفقراء في مناطق معينة يمكن أن يتم بالطعام الذي نص عليه في الحديث الشريف، فيكون ذلك هو الأولى في تلك المناطق، أما في المدن الكبرى، حيث يصعب إغناء الفقير بالطعام في بعض الأحيان، فلا حرج شرعًا من إعطاء قيمته نقدًا.

زكاة الفطر، فيتو

حكم إخراج زكاة الفطر نقودا

وأكد مفتي الديار المصرية السابق، أنه لا داعي للخلاف الكبير حول هذه المسألة، موضحًا أن ما يهم هو إغناء الفقراء بما يتناسب مع حاجاتهم في المكان الذي يعيشون فيه، مشيرا إلى أن هذا الرأي يتفق مع ما ذكره الفقيه الكبير ابن تيمية رحمه الله، والذي أفتى بجواز إخراج زكاة الفطر نقدًا في حال تعذر إغناء الفقراء بالطعام.



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