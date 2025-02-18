الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودا؟ المفتي السابق يحسم الجدل

زكاة الفطر، فيتو
زكاة الفطر، فيتو

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يكثر الحديث حول أحكام زكاة الفطر، وهل يجوز إخراجها نقودًا أم لا، وأشار الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق  إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر، حيث فرض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمر أو شعير أو بر، مع قوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم".

 

كيفية إخراج الزكاة بناءً على الزمان والمكان والحاجة


وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "فتاوى الصيام"، المذاع على قناة الناس، أن الفقهاء يختلفون في كيفية إخراج الزكاة بناءً على الزمان والمكان والحاجة، وإذا كان إغناء الفقراء في مناطق معينة يمكن أن يتم بالطعام الذي نص عليه في الحديث الشريف، فيكون ذلك هو الأولى في تلك المناطق، أما في المدن الكبرى، حيث يصعب إغناء الفقير بالطعام في بعض الأحيان، فلا حرج شرعًا من إعطاء قيمته نقدًا.

زكاة الفطر، فيتو
زكاة الفطر، فيتو

حكم إخراج زكاة الفطر نقودا

وأكد مفتي الديار المصرية السابق، أنه لا داعي للخلاف الكبير حول هذه المسألة، موضحًا أن ما يهم هو إغناء الفقراء بما يتناسب مع حاجاتهم في المكان الذي يعيشون فيه، مشيرا إلى أن هذا الرأي يتفق مع ما ذكره الفقيه الكبير ابن تيمية رحمه الله، والذي أفتى بجواز إخراج زكاة الفطر نقدًا في حال تعذر إغناء الفقراء بالطعام.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حكم إخراج زكاة الفطر نقودا أحكام زكاة الفطر إخراج زكاة الفطر الدكتور شوقى علام حكم إخراج زكاة الفطر نقود شهر رمضان فتاوى الصيام كيفية اخراج الزكاة زكاة الفطر

مواد متعلقة

ما الفرق بين زكاة المال وزكاة الزروع والثمار؟ أمين الفتوى يوضح

ما حكم إنفاق الأم على ابنتها المتزوجة من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح مقدار زكاة الزرع المسقى بالطاقة الشمسية

في 15 نقطة، تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية

الأكثر قراءة

الكاف يوافق على إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في هذه الدولة

موجة شديدة البرودة، الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد

أول رد فعل من إدارة الزمالك على تصريحات أمير عزمي المسيئة

حادث تصادم بطنطا يسفر عن إصابة 10 أشخاص (صور)

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 (آخر تحديث)

أهدى لها عقدا من الألماس، حقيقة خطبة نبيلة عبيد وثري عربي شاب

مصرع مستشار ومساعد محافظ جنوب سيناء في حادث مروري بسانت كاترين

منوعات

المزيد

اكتشاف انفجار قوي من جسم مجهول في الفضاء يحير العلماء

مروحية صينية تحلق على بعد 3 أمتار من طائرة فلبينية لهذا السبب

أول صورة رسمية من فيلم كريستوفر نولان THE ODYSSEY

إيطاليا تصادر كوكايين بقيمة 132 مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

معروف بعدائه الشديد للإسلام.. من هو بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي الجديد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الاعتماد على الساعات الذكية في تحديد موعد الصلاة والصيام؟، المفتي السابق يجيب (فيديو)

ما وجه الشبه بين الحواريين والنبي إبراهيم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، شخص يتمنى عذاب أبنائه بدلا منه

المزيد
الجريدة الرسمية