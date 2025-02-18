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رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ 14

إمام عاشور
إمام عاشور

 ترتيب هدافي الدوري المصري، واصل إمام عاشور لاعب الأهلي تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 9 أهداف بعد إنتهاء الجولة الـ 14.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ 14

إمام عاشور  الأهلي  9 أهداف 
ناصر منسي الزمالك 7 أهداف
عمرو ناصرفاركو 6 أهداف
أسامة فيصل البنك الأهلي 6 أهداف
فيستون ماييلي بيراميدز 5 أهداف
محمد علي بن حمودة غزل المحلة 5 أهداف
محمود عبد الحفيظ زلاكة سيراميكا كليوباترا 5 أهداف
محمود ممدوح حرس الحدود 4 أهداف
جودوين شيكا أوكوارا طلائع الجيش 4 أهداف
ياو أنور البنك الأهلي 4 أهداف
مصطفى فتحي بيراميدز 4 أهداف

 

نتائج مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز

الزمالك 1-1 بتروجيت 

سموحة 1-4 البنك الأهلي 

الإسماعيلي  0-4 الأهلي 

حرس الحدود 2-0 فاركو  

سيراميكا كليوباترا  2-2 إنبي  

مودرن سبورت 0-1 بيراميدز  

الاتحاد السكندري 1-0 الجونة  

طلائع الجيش 1-0 زد إف سي 

غزل المحلة 1-0 المصري البورسعيدي 

 

وواصل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد إنتهاء الجولة الـ 14 بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة. 

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 14

1- بيراميدز 33 نقطة
2- الأهلي 32 نقطة
3- الزمالك 27 نقطة
4- المصري البورسعيدي 23 نقطة
5- البنك الأهلي 22 نقطة
6- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة
7- حرس الحدود 21 نقطة
8- طلائع الجيش 20 نقطة
9- بتروجت 18 نقطة
10- الاتحاد السكندري 18 نقطة
11- فاركو 18 نقطة
12- سموحة 17 نقطة
13- زد اف سي 16 نقطة
14 -غزل المحلة 14 نقطة
15- الإسماعيلي 12 نقطة
16- الجونة 10 نقاط
17- إنبي 9 نقاط
18- مودرن سبورت 8 نقاط

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

 


ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.
 

 

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

 

 

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