الثلاثاء 18 فبراير 2025
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المستشفيات المصرية تستقبل 43 مصابا ومريضا فلسطينيا بعد دخولهم من معبر رفح

معبر رفح البري
معبر رفح البري

نقلت سيارات الإسعاف المصرية اليوم الثلاثاء 43 مصاب ومريض و74 مرافق فلسطيني للعلاج في المستشفيات المصرية بعد عبورهم من معبر رفح.
 

المستشفيات المصرية تستقبل 43 مصابا ومريضا فلسطينيا بعد عبورهم من معبر رفح 
 

وأعلنت المصادر الطبية في مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء أن 43 مصابا فلسطينيا ومريضا و74 مرافقا تم نقلهم من معبر رفح البري للعلاج في المستشفيات المصرية.

 

وكان استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أمس الاثنين، وفد من الكونجرس الأمريكي، خلال زيارته إلى معبر رفح البري بشمال سيناء، لمتابعة سير العملية الإنسانية.

 


واستعرض المحافظ خلال لقائه مع الوفد، الجهود المصرية في إستقبال المساعدات الإنسانية والاغاثية وإدخالها إلي قطاع غزة واستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.

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ووجه أعضاء الكونجرس  رساله شكر وتقدير كبير للجهود المصريه، مثنين علي كل ما تقدمه مصر من جهد سياسي واقتصادى تجاه أقرار السلام ووقف القتال.

 

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