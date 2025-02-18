بمشاركة تريزيجيه، الريان يخسر أمام استقلال طهران بثنائية في دوري أبطال آسيا

خسر فريق الريان القطري من نظيره استقلال طهران، بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار مباريات الجولة الثامنة والأخيرة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل أزادي الهدف الاول لفريق استقلال طهران في الدقيقة 46، ثم اضاف كوشكي الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وقاد محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي لفريق الريان أمام استقلال طهران في مباراة اليوم، والتي تقام على أرض ستاد أحمد بن على المونديالي.

تشكيل الريان أمام استقلال طهران

الريان حقق فوزًا مهمًا على العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في إطار مواجهات الجولة السابعة بالبطولة القارية.

وبتلك النتيجة الريان المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 8 نقاط ويتواجد ضمن قائمة الفرق الثماني الأولى التي تضمن التأهل مباشرة إلى دور الـ 16.

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