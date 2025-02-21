الرقابة على الصادرات تشارك فى الاجتماع التنسيقي مع الجانب الأردنى

شاركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من خلال مجموعة من خبرائها بالاجتماع التنسيقي مع الجانب الأردنى وجهاز حماية المستهلك والبنك المركزي والجمارك والنقل البرى والبحري والبريد ووزارة الاتصالات

التجارة الإلكترونية وتيسير التجارة

ويأتى هذا في إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والاطلاع على التجربة المصرية في مجال التجارة الإلكترونية وتيسير التجارة من خلال جولة دراسية يتم التعرف من خلالها على القوانين والأنظمة الحاكمة للتجارة الإلكترونية وأطر التجارة الإلكترونية فى مصر وتحديات الخدمات اللوجيستية ، وايضا إجراءات الجمارك والوكالات الحدودية



وقد تمت مناقشة التجربة المصرية فى تنفيذ تسهيل التجارة وكيفية التعامل مع منظمة التجارة العالمية كما قدم الدكتور علاء نجم الدين مدير عام الادارة الاستراتيجية نبذة عن إدارة المخاطر والشحن السريع والأنظمة والقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير والتجارة الإلكترونية كما تطرق النقاش خطوات مصر في مجال التجارة الإلكترونية والطرود السريعة والخدمات اللوجستية والتتبع

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