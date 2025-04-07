العطلات الرسمية في شهر شوال 1446ومتي يبدأ وينتهي صيام الأيام الست

يبحث عدد كبير عن العطلات الرسمية في شهر شوال 1446،خاصة وأن شوال هذا العام يأتي متوافقا مع شهر أبريل الذي تكثر فيه الأجازات، وهو الأمر الذي يجعل الكثيرين يبحثون عن العطلات الرسمية في شهر شوال 1446، لصيام الست أيام، وشهر شوال هو عاشر شهور السنة الهجرية، وهو الشهر الذي يلي شهر رمضان، وأول أشهر الحج، ويفضل الكثيرون صيام الست من شوال مستغلين الأجازات والعطلات الرسمية في شهر أبريل، وفي هذا الإطار نستعرض معكم العطلات الرسمية في شهر شوال 1446

موعد استطلاع هلال شوال 2025

يولد هلال شوال بعد غروب شمس يوم السبت 29 رمضان 1446هـ، الموافق 29 مارس 2025، وسيتم تحديد الموعد الرسمي بناءً على الرؤية الشرعية مساء نفس اليوم. وبذلك، يكون أول أيام عيد الفطر 2025 هو الأحد 30 مارس 2025، وفق التقديرات الفلكية.

العطلات الرسمية في شهر شوال 1446ومتي يبدأ صيام الأيام الست

ماذا تعرف عن شهر شوال

شهر شوال هو عاشر شهور السنة وفق التقويم الهجري الذي تستخدمه بعض البلدان الإسلامية، وهو الشهر الذي يلي شهر رمضان، وأول أشهر الحج التي تبدأ من أول يوم فيه وتنتهي بنهاية اليوم العاشر من ذي الحجة، سُمِّي بهذا الاسم في عهد كلاب بن مُرة الجد الخامس للرسول محمد، وذلك في عام 412م على وجه التقريب.

العطلات الرسمية في شهر شوال 1446

يشهد شهر شوال هذا العام مجموعة من الأجازات الرسمية، حيث يوافق شوال هذا العام شهر أبريل من العام الميلادي، وهو الشهر الذي يشمل مجموعة من العطلات والأجازات الرسمية إلي جانب الأجازة الأسبوعية وهو الأمر الذي يجعله مناسبا للصيام، حيث يشهد شوال/ أبريل مجموعة من الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية منها

ثانى أيام عيد الفطر المبارك الثلاثاء 1 أبريل 2025

ثالث أيام عيد الفطر المبارك الأربعاء 2 أبريل 2025

أعياد المسيحيين الدينية (الجمعة العظيمة) الجمعة 18 أبريل 2025

أعياد المسيحيين الدينية (السبت المقدس) السبت 19 أبريل 2025

عيد القيامة المجيد الاحد 20 أبريل 2025

عيد شم النسيم الاثنين 21 أبريل 2025

عيد تحرير سيناء الجمعة 25 أبريل 2025

العطلات الرسمية في شهر شوال 1446ومتي يبدأ صيام الأيام الست

فضل صيام الست من شوال

ورد في الحديث كما في "نيل الأوطار" عن أبي أيوبٍ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابرٍ رضي الله عنه، وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رمضان وسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» رواه ابن ماجه.

وبيانه: أن الحسنة بعشر أمثالها؛ فصيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الست بستين يومًا، وهذا تمام السَّنة، فإذا استمر الصائم على ذلك فكأنه صام دهره كله، وفي الحديثين دليلٌ على استحباب صوم الست بعد اليوم الذي يفطر فيه الصائم وجوبًا وهو يوم عيد الإفطار.

والمتبادر في الإتْباع أن يكون صومُها بلا فاصلٍ بينه وبين صوم رمضان سوى هذا اليوم الذي يحرم فيه الصوم، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون الست من أيام شوال والفاصل أكثر من ذلك، كما أن المتبادر أن تكون الست متتابعة، وإن كان يجوز أن تكون متفرقة في شوال، فإذا صامها متتابعة من اليوم الثاني منه إلى آخر السابع فقد أتى بالأفضل، وإذا صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة.



حكم صيام الست من شوال

ذهب إلى استحباب صوم الست: الشافعية وأحمد والظاهرية؛ لما رواه مسلم وأبو داود واللفظ لمسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ»، ويستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال، أي: بعد اليوم الأول منه -الذي يحرم فيه الصوم- فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جاز، وكان فاعلًا لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه.

والمختار عند الحنفية؛ "أنه لا بأس به؛ لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبهًا بالنصارى، وذلك منتفٍ بالإفطار أول يوم شوال كما في التجنيس لصاحب "الهداية"، و"النوازل" لأبي الليث، و"الواقعات" للحسام الشهيد، و"المحيط" للبرهاني، و"الذخيرة".



وكرهه أبو يوسف، وقد علمت أن المختار خلافه عندنا، وكره مالك صومها، وقال في "الموطأ" -كما نقله في "المجموع"-: [وصوم ستة أيام من شوال لم أَرَ أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغنا ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك]



متي يبدأ صيام الست من شوال

يُمكن الشروع بصيام الستّ من شوال ابتداء من ثاني أيام شوال لأنّ يوم العيد يحرم صيامه ويُمكن صيام الستّ من شوال في أيّ أيام شوال، ولا يلزم صيام الأيام الستة بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة بل يجوز بعد العيد بعدة أيام متتالية في شهر شوال كما يمكن أن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة.

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