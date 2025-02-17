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رياضة

ميلان يضع الرتوش الأخيرة على تجديد عقد حارس الفريق

ميلان
ميلان

كشفت تقارير صحفية أن نادي ميلان الإيطالي، اقترب من تحصين أحد نجوم الفريق، بتعاقد جديد، خلال الفترة القادمة.

وكشف مراسل شبكة "ريليفو" أن إدارة ميلان أنهت كل الإجراءات، وباتت المستندات جاهزة لتجديد تعاقد الفرنسي مايك ماينان حارس الفريق، حتى صيف 2028. 

وأضاف أن الاتفاق يشمل أيضا إمكانية التمديد لموسم إضافي، وكذلك زيادة في الراتب السنوي لماينان، حيث سيحصل على 5 ملايين يورو.

وأشار: "يتبقى الخطوة الأخيرة، وهو توقيع مايك ماينان على العقود".

ويعد ماينان من الركائز الأساسية لميلان منذ انضمامه لصفوف الفريق في صيف 2021، قادما من ليل.

وبات الفرنسي الدولي أيضا، الحارس الأساسي لمنتخب بلاده، منذ اعتزال هوجو لوريس بعد كأس العالم  2022.

وتردد خلال الفترة الأخيرة، أن مايك ماينان، البالغ من العمر 29 عاما، يحظى باهتمام ناديه القديم باريس سان جيرمان.

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