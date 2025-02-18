الثلاثاء 18 فبراير 2025
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ننشر اسماء مصابي حادث تصادم تريلا ميكروباص بطنطا

أسماء مصابي حادث
أسماء مصابي حادث تصادم تريلا بميركوباص بطنطا

تنشر فيتو اسماء مصابي حادث تصادم سيارة تريلا ميكروباص بطريق طنطا أمام مدخل كفر الحما.

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حادث تصادم بطنطا يسفر عن إصابة 10 أشخاص (صور)

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وتم الدفع بـ 9 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ وتبين إصابة 11 شخصًا بكسور وسحجات ونزيف بالبطن وارتجاج بالمخ وهم: 

آلاء ياسر الشافعي 20 سنو -اشتباه كسر بالحوض

 همسة السيد فؤاد رمضان 20 سنة -كدمات وسحجات بالوجه والجسم

 وشيماء جمعةعلي 20 سنة- جرح بالرأس -كدمات بالوجه والجسم

 واحمد عبدالعزيز الديب 25سنة -اشتباه كسر بالكاحل الأيسر -سحجات وكدمات متفرقة بالجسم. وابراهيم عبدالمنعم عبدالرازق-50سنة

 واشرف ذكى محمد50سنة- اشتباه كسر بالذراع اليسرى وجروح متفرقة بالوجه والرأس -اشتباه كسر بالترقوه اليسرى-اشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر 

وحسنى محمد ابوعيش-60سنة -اشتباه كسر بالساق اليسرى- اشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر وحبيبة شعبان مبارك- 20سنة اشتباه كسر بالحوض والساق اليمنة -جرح بالجبهة 8 سم 

وبسملة محمد أحمد 25 سنة ما بعد الارتجاج -اشتباه نزيف بالبطن- سحجات

وعماد محمود عبد الله ابراهيم 43 سنة اشتباه نزيف بالمخ -اشتباه كسر بالعمود الفقري -غيبوبة تامة

وابراهيم فتحي ابراهيم هتهوت 57 سنة اشتباه كسر بالساقين- اشتباه كسر بالحوض

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