مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الكرواتي التعاون المشترك في المجالات الثقافية والدينية

انعقدت اليوم فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، وبحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو- وزير الثقافة، والدكتور نظير عياد- مفتي الجمهورية، والسفير وائل حامد- مساعد وزير الخارجية، ومن الجانب الكرواتي: نينا أوبولجين- وزيرة الثقافة والإعلام بجمهورية كرواتيا، وتوميسلاف بوسنياك- سفير جمهورية كرواتيا لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور عزيز حسنوفيتش، وعدد من قيادات المال والأعمال من البلدين الصديقين.

العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وكرواتيا



وشهد المنتدى تأكيد الجانبين أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري للوصول إلى المعدلات المأمولة من قِبل البلدين، والتطلع إلى المشاركة بين الجانبين في العديد من المحاور التي تحقق المزيد من المصالح المشتركة، ومن بين تلك المحاور ما يتعلق باستغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وكرواتيا، سعيًا إلى تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، ودعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك.

انطلاق منتدى رجال الأعمال المصري الكرواتي



كما شهد المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والنقل البحري والثقافي، فضلًا عن انطلاق منتدى رجال الأعمال المصري الكرواتي، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لزيادة الاستثمارات المتبادلة وحجم التبادل التجاري بين البلدين.



وعلى هامش المنتدى بحث فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد- مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور عزيز حسنوفيتش- مفتي كرواتيا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الثقافية والدينية، ودعم الجهود المشتركة في نشر الفكر الوسطي ودعم قيم الوسطية والتسامح والعيش المشترك.

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