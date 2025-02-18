الثلاثاء 18 فبراير 2025
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موعد بدء دورات التربية العسكرية لطالبات عين شمس ولينك التسجيل

رئيس جامعة عين شمس،
رئيس جامعة عين شمس، فيتو

 تنطلق الاسبوع المقبل دورات التربية الوطنية للطالبات بجامعة عين شمس، تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي وقعته قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز الوعي الوطني لدى الطالبات وتنمية روح الانتماء لديهن، بالإضافة إلى إعدادهن لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الوطن.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس أن بدء دورات التربية الوطنية للطالبات يمثل إضافة نوعية للبرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة، حيث تساهم في بناء جيل جديد من الشابات الواعيات بدورهن في المجتمع. كما أن هذه الدورات تعزز من قدرة الطالبات على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في خدمة الوطن."

يذكر أن  بروتوكول التعاون بين قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ووزارة التعليم العالي يهدف إلى تطوير مناهج التربية الوطنية وتنفيذ الأنشطة التوعوية والتثقيفية المشتركة، وذلك لتعميق روح الولاء والانتماء لدى طلبة وطالبات الجامعات والمعاهد العليا، وتعريفهم بحجم التحديات التي تحيط بالدولة المصرية.

هذا وسيتم تطبيق التربيه الوطنية للفرقه الأولى _ الإعدادي فقط للطالبات المقيدات بالعام الدراسى ٢٠٢٤_٢٠٢٥ بالدورة الأولى والتى ستنعقد فى المدة من ٢٠٢٥/٢/٢٢ _٢٠٢٥/٣/٦

للتسجيل:يرجى الدخول على الموقع الرسمي لإدارة التربية العسكرية جامعه عين شمس
 

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