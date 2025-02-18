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حكم الاعتماد على الساعات الذكية في تحديد موعد الصلاة والصيام؟، المفتي السابق يجيب (فيديو)

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية السابق، فيتو

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الشرع الشريف  حدد أوقات الصلاة الخمس، كما قال الله تعالى: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا"، أي محدودة بأوقات معينة، وكذلك حدد موعد الإمساك والإفطار في شهر رمضان، كما قال سبحانه وتعالى: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ".

 موعد الإمساك والإفطار في شهر رمضان


وأضاف مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "فتاوى الصيام"، المذاع على قناة الناس، أن الشرع الشريف جعل لتلك الأوقات علامات يمكن من خلالها معرفة دخول الوقت، مشيرًا إلى أن علماء الفلك وعلماء الشرع قد اجتهدوا في فهم تلك المواقيت بدقة، وضبطها بمعايير العصر الحديثة، حتى أصبح من الممكن الاعتماد على الساعات الذكية والأجهزة الإلكترونية التي تحتوي على تطبيقات مختصة لمعرفة مواقيت الصلاة ووقت الإمساك والإفطار.


وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن الاعتماد على هذه الأجهزة في معرفة دخول المواقيت أمر جائز شرعًا، بشرط أن تكون هذه الأجهزة والبرامج مضبوطه وفق التوقيت المحلي للبلد الذي يستخدم تلك التقنيات الحديثة.

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