الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صدام الجريحين، طلائع الجيش يستقبل زد في الدوري

فريق زد،فيتو
فريق زد،فيتو

يلتقي طلائع الجيش في مباراة قوية أمام فريق  زد اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة طلائع الجيش وزد 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين زد وطلائع الجيش في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء  على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

ويأمل طلائع الجيش، بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيونى، في الفوز خاصة بعد التعادل سلبيًا فى الجولتين الماضيتين أمام الجونة ومودرن سبورت.

في المقابل لا يختلف فريق زد كثيرا حيث يعاني من تراجع في المستوى  وهو ما ظهر في فشله  بتحقيق أى فوز فى الجولات الخمس الماضية حيث خسر الفريق مباراتين وتعادل فى ثلاث لقاءات.

 

ترتيب الفريقين بالدوري المصري 

 ويحتل زد المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة جمعهم من 13 مباراة و3 انتصارات و7 تعادلات و3 هزائم.

بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 17 نقطة من 13 مباراة و4 انتصارات و5 تعادلات و4 هزائم.

 

ويُدير المباراة تحكيمًا، محمد عباس قابيل، يُعاونه أحمد الفار وعلاء عبد الباسط، والحكم الرابع أسامة إسماعيل، حكم الفيديو عبد العزيز السيد، ويُعاونه محمد عزازي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز جدول الدوري المصري طلائع الجيش زد وطلائع الجيش عبد الحميد بسيوني مباراة طلائع الجيش

مواد متعلقة

استكمالا لأعمال التطوير بالجبلاية، اتحاد الكرة يدرس إعادة تقييم الإدارة الفنية

منتخب الشباب ينتظم فى معسكر مفتوح استعدادا لبطولة أفريقيا (صور)

بحضور أبوريدة، منتخب الكرة النسائية يختتم استعداداته قبل السفر إلى رواندا

تفاصيل جلسة أبو ريدة مع سفير كوريا الجنوبية

آخر تطورات طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أزمة تواجه سعود عبد الحميد مع مدرب الأخضر

التشكيل المتوقع لـ أهلي جدة أمام الغرافة القطري بدوري أبطال آسيا

موقف كريستيانو، تشكيل النصر المتوقع لمباراة برسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة

الأكثر قراءة

الجو هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من أمطار ورياح وانخفاض بدرجات الحرارة في هذا الموعد

مفتي براميل النظام، أول ظهور لـ أحمد حسون بعد سقوط الأسد وغاضبون يقتحمون منزله (فيديو)

حملات مدفوعة ولازم أتكلم، عمرو سعد يقصف جبهة محمد رمضان بعد اتهام تقليده في دراما رمضان

لا تنخدوعوا، ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بمصر

انخفاض ملحوظ في أسعار السمك اليوم بسوق العبور، أبرزهم البلطي والجمبري والسبيط

أخبار مصر: مفاجأة مرعبة عن سفاح المعمورة، كارثة في الغربية بسبب صواريخ رمضان، نداء من شعبة الذهب، قصة المؤامرة على جروس

محامى سفاح المعمورة يفجر مفاجأة عن شقق المتهم المستأجرة والمملوكة ويتوقع وجود ضحايا جدد وشريك

سعر الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع 5 أصناف أبرزها الفراولة والبلح

منوعات

المزيد

نيوزيلندا تضبط أكبر كمية كوكايين بمطار أوكلاند (صور)

مفتي براميل النظام، أول ظهور لـ أحمد حسون بعد سقوط الأسد وغاضبون يقتحمون منزله (فيديو)

عالم أمريكي يقترح تفجير قنبلة نووية ضخمة لإنقاذ الأرض

مخترع أشهر منتج شوكولاتة في العالم، وفاة الكيميائي الإيطالي فرانسيسكو ريفيلا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 17/2/2028

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة انهيار عقار كرداسة بسبب أسطوانة بوتاجاز؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية