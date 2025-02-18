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رياضة

شوط أول سلبي بين زد وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

زد
زد

تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره زد بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل طلائع الجيش ضد زد 

الحارس: عماد السيد.

الدفاع: خالد عوض - أحمد علاء - خالد سطوحي - أحمد متعب.

الوسط: حامد الجابري - علي حمدي - إسلام محارب.

الهجوم: يسري وحيد - رجب عمران - كريم طارق.

تشكيل زد ضد طلائع الجيش 

الحارس: علي لطفي.

الدفاع: سامح إبراهيم - محمد إسماعيل - أحمد طارق - إسلام إسماعيل عبد الله.

الوسط: أحمد الصغيري - ماتا ماجاسا - محمد سوانيه.

الهجوم: مصطفى سعد - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" - ديلسون كاموني.

ويلتقي طلائع الجيش في مباراة قوية أمام فريق  زد

ترتيب زد وطلائع الجيش في الدوري المصري 

 ويحتل فريق زد المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة جمعهم من 13 مباراة و3 انتصارات و7 تعادلات و3 هزائم.

بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 17 نقطة من 13 مباراة و4 انتصارات و5 تعادلات و4 هزائم.

طاقم تحكيم مباراة طلائع الجيش ضد زد 

ويُدير المباراة تحكيمًا، محمد عباس قابيل، يُعاونه أحمد الفار وعلاء عبد الباسط، والحكم الرابع أسامة إسماعيل، حكم الفيديو عبد العزيز السيد، ويُعاونه محمد عزازي.

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