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خارج الحدود

مكتب نتنياهو يعلن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 6 أسرى إسرائيليين من غزة السبت

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 6 أسرى إسرائيليين أحياء من غزة يوم السبت المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية  حماس تسليم أربعة من جثامين أسرى الاحتلال يوم الخميس 20 فبراير الجاري، ومن بينهم جثامين عائلة "بيباس" على أن يفرج الاحتلال يوم السبت 22 فبراير عمن يقابلهم من أسرى فلسطين  وفق الاتفاق.

 

استكمال تسليم باقي الجثامين المتفق عليها في المرحلة الأولى خلال الأسبوع 

 وحسب تصريحات رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس الوفد المفاوض خليل الحية؛  فسيتم استكمال تسليم باقي الجثامين المتفق عليها في المرحلة الأولى خلال الأسبوع السادس.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الحركة المتواصلة في إنجاح وإنجاز المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال وتمهيدًا للانخراط في المرحلة الثانية منه وتجاوبًا مع جهود الوسطاء وفق ما أعلنه الحية.

 

جدية حركة حماس في تنفيذ بنود الاتفاق 

وأصدرت الحركة قرار بالإفراج يوم السبت 22 فبراير الجاري عن بقية أسرى الاحتلال الأحياء المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى وعددهم ستة من بينهم الأسيران "هشام السيد" و"أڤيرا منغستو" على أن يفرج العدو عمن يقابلهم من الأسرى الفلسطينيين  حسب الاتفاق.

وقال:  هذه الخطوات تعكس جدية الحركة في تنفيذ بنود الاتفاق كما وردت واستجابةً لجهود الوسطاء.

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نتنياهو حماس المقاومة الفلسطينية أسرى الاحتلال حركة حماس قطاع غزة

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