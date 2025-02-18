غرفة القاهرة ترصد إقبالًا كثيفًا من المواطنين على معرض أهلًا رمضان الرئيسي

رصدت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري إقبالًا كثيفًا من المواطنين على المعرض الرئيسي أهلا رمضان المُقام حاليًا بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر.

المعرض شهد إقبالًا كثيفًا خلال اليوم الأول

وقال أيمن العشري إن المعرض شهد إقبالًا كثيفًا خلال اليوم الأول من انطلاقه أمس الإثنين، وكذلك اليوم الثلاثاء، مُعربًا عن سعادته بهذا الإقبال للاستفادة من التخفيضات على أسعار السلع بالمعرض، والتي تتراوح ما بين 20 إلى 30%، لافتًا إلى أن غرفة القاهرة تتحمل كافة تكاليف التجهيزات للمعرض وتتيح الأماكن مجانًا للعارضين مقابل وضع هذه التخفيضات على أسعار السلع لدعم المواطنين طبقًا لتوجيهات قيادتنا السياسية.

وأضاف "العشري" أن المعرض يتضمن كافة السلع الأساسية والرمضانية التي تلبي احتياجات المواطنين مع قرب دخول شهر رمضان المبارك ومستمر حتى 26 من شهر فبراير الجاري.



وتابع "العشري": نرصد سير العمل بالمعرض لحظة بلحظة منذ افتتاحه الساعة الـ11 صباحًا حتى الساعة الـ10 مساءً من أجل خدمة أهالينا من زائري المعرض من خلال فريق عمل كبير من الغرفة التجارية للقاهرة، مشيرًا إلى وجود خدمات شركات الاتصالات والبنوك بالمعرض لتلبية احتياجات المواطنين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح مساء أول أمس الأحد، المعرض الرئيسي "أهلًا رمضان 2025" بأرض المعارض بمدينة نصر، الذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع عدد من الوزارات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك خلال الفترة من 17 إلى ٢٦ فبراير الجاري.

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