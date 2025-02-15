السبت 15 فبراير 2025
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السيطرة على حريق نشب في محمصة بالإسكندرية (صور)

حريق محمصة بالإسكندرية،
حريق محمصة بالإسكندرية، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة على حريق محمصة في منطقة البيطاش بحي العجمي غرب المدينة، والتهم الحريق المحمصة بالكامل، وذلك دون خسائر بشرية أو إصابات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغ بحريق محمصة بشارع الحنفية بمنطقة البيطاش، على الفور توجهت قوة أمنية بصحبة سيارات الإطفاء ومسئولي حي العجمي والإسعاف.

وتبين نشوب حريق في محمصة بشارع الحنفية وأتت النيران على محتوياتها كامله، وتمكنت سيارتين إطفاء من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقار المتواجدة فيه وباقي العقارات وسيارة كانت متوقفة أمامها. 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة. 

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