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السلامة أولا، ندوة توعوية تنظم شركة الفيوم لمياه الشرب

ندوة مياه تلشرب،
ندوة مياه تلشرب، فيتو

 نظّمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، 'الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية"، بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، ندوة توعوية بعنوان “السلامة أولًا” بمحطة معالجة الصرف الصحي بطامية.

محاور ندوة الصحة والسلامة المهنية

وأوضح محمد كمال، مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، أن الندوة تناولت التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية ودورها في حماية الأفراد والمنشآت من المخاطر، مع التركيز على توفير بيئة عمل آمنة تضمن سلامة العاملين وتحسين الأداء الوظيفي. كما أكد استمرار تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية في مختلف مواقع الشركة، بدعم من إدارة الشركة، لضمان نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع العاملين.

الاستعداد لإنشاء أول محطة تعمل بالطاقة الشمسية

يذكر ان شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، كان قد أعلنت في وقت سابق  عن إنشاء أول محطة رفع للصرف الصحي بمساكن ميمنة، تعمل بالطاقة الشمسية المدمجة مع شبكة الكهرباء بنظام العداد التبادلي.

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 وتضم المحطة 27 لوحًا شمسيًا مقسمة إلى ثلاث مجموعات، بقدرة إجمالية تبلغ 15.25 كيلو وات، كخطوة أولي في استخدام الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء وحماية صديقة البيئة.

 

 

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