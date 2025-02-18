جماهير الاتحاد السكندري تؤدي صلاة الجنازة على عادل البابلي (صور)

أدى المئات من جماهير نادي الاتحاد السكندري اليوم، صلاة الجنازة على جثمان اللاعب السابق الكابتن عادل البابلي لاعب الاتحاد السكندري والمنتخب الوطني والمهاجم البارز في مصر منذ أواخر الستينات وحتى بداية الثمانينات من أمام مسجد المواساة بشرق الإسكندرية، وذلك عن عمر يناهز ٧٥ عاما بعد صراع مع المرض.

جاء ذلك بحضور الكابتن محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة ونجوم النادي السابقين وجماهير النادي ورموز المجتمع السكندري وسط حالة من الحزن والأسى سيطرت على الجميع والعائلة.

وأصدر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بيانا نعى فيه مجلس الإدارة ومدير عام النادي والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالنادي؛ الكابتن عادل البابلي نجم نادى الاتحاد السكندري في عصره الذهبي ولاعب منتخب مصر السابق وأحد أفضل اللاعبين بتاريخ الكرة المصرية.

ولد عادل البابلي في 18 نوفمبر عام 1950 في محافظة الإسكندرية، وبدأ رحلته الرياضية بالنادي المصري بمنطقة الحضرة، وانتقل منه إلى نادي شباب مصر، قبل الانضمام لنادي الاتحاد السكندري، وعمره 18 عاما، ثم انضم إلى منتخب مصر.

وحقق "البابلي" مع نادى الاتحاد السكندرى بطولة كأس مصر مرتين عامي 1973/1976، وانضم إلى منتخب مصر عام 1968، وفاز معه بكأس فلسطين عام 1972، واعتزل كرة القدم عام 1984، ورحل عن عالمنا اليوم في 17 فبراير 2025.

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