الأحد 16 فبراير 2025
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رياضة

الدوري المصري، حرس الحدود يحقق فوزا غاليا على فاركو بثنائية

حرس الحدود
حرس الحدود

الدوري المصري، فاز فريق حرس الحدود علي نظيره فاركو بثنائية نظيفة خلال لقاء الفريقين باستاد حرس الحدود بافتتاح مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة حرس الحدود وفاركو

أحرز ثنائية حرس الحدود محمود ممدوح في الدقيقة 22 و73

ترتيب حرس الحدود وفاركو بالدوري

ويحتل فريق حرس الحدود  الترتيب السادس بجدول الدوري برصيد 21 نقطة في حين يحتل فاركو الترتيب التاسع برصيد 18 نقطة.

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الدورى المصرى الممتاز مباراة حرس الحدود وفاركو حرس الحدود فاركو

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