البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، في جلسة منتصف الأسبوع.

مؤشر "إيجى إكس 30

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35% عند مستوى 30534 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% عند مستوى 37876 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.45% عند مستوى 13448 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.46% عند مستوى 8583 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.46% عند مستوى 11575 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.62% عند مستوى 3186 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

وتراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الإثنين، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 30436 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 37703 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13388 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8544 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الأحد الماضي أول جلسات الأسبوع ليربح رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 30443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 37808 نقاط، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 13392 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 8565 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 11735 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة.

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