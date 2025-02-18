تتر مسلسل الأميرة لياسمين صبري بتوقيع جنات

مسلسلات رمضان 2025 ، كشف الشاعر حسام طنطاوي عبر حسابه على فيس بوك أن تتر مسلسل الأميرة للفنانة ياسمين صبري سيكون بتوقيع الفنانة جنات.

وكتب حسام “ضل حيطة.. غناء /جنات.. لحن وتوزيع/ معتز أمين.. تتر مسلسل الأميرة.. رمضان ٢٠٢٥”.

مسلسل ياسمين صبري في رمضان 2025

ويكتب كلمات تتر المقدمة للمسلسل الشاعر حسام طنطاوي، وكانت الشركة المنتجة لمسلسل الفنانة ياسمين صبري قررت تغيير اسم العمل ليصبح “الأميرة” بدلًا من “ضل حيطة”.

في بداية التصوير كان قد تم اختيار اسم “الأميرة" للعمل، لكن لم يتم الموافقة عليه بشكل نهائي حينها.

وتتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها ضمن أحداث مسلسلها الجديد المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم.

وتحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها.

وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى على تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

تفاصيل مسلسل الأميرة

ومسلسل الأميرة، مكون من 30 حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم، ويشارك في العمل كل من نيقولا معوض وفاء عامر، نضال الشافعي، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم، أحمد جمال سعيد، سمر مرسي، هاجر عفيفي.

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