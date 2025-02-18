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حوادث

التحقيقات: لا شبهة جنائية في حريق شقة سكنية بالزاوية الحمراء

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 كشفت تحقيقات  نيابة الزاوية الحمراء أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بدائرة القسم ولا توجد شبهة جنائية. 

 

حريق شقة بالزاوية الحمراء 

 وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الزاوية الحمراء غرفة عمليات نجدة القاهرة قسم شرطة الزاوية الحمراء

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