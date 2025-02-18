حكيم ناعيًا أمل الطائر: صديق العمر ورفيق رحلة النجاح

نعى الفنان حكيم الشاعر الغنائي الراحل أمل الطائر الذي رحل عن دنيانا اليوم.

وكتب حكيم على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “بكل الحزن والأسى أنعي صديق العمر ورفيق رحلة النجاح وصاحب فضل كبير علي بعد ربنا الشاعر أمل الطائر، صاحب الكلمة البسيطه والدم الخفيف”.

وأضاف" هتوحشني يا أمل هتوحشني يا صاحبي، إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته ويصبرنا على فراقك يا حبيبي".

رحيل الشاعر الغنائي أمل الطائر

ورحل عن عالمنا اليوم الشاعر الغنائي أمل الطائر وذلك بعد صراع مع المرض، وأعلن الموزع الموسيقي تامر صقر خبر الوفاة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث كتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى الشاعر العظيم أمل الطائر.. الأخ والصديق الذي لا يعوض".

وكشف صقر عن موعد ومكان جنازة الراحل "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر هتكون بالمسجد أمام مستشفى البكري العام، والدفن في الشرقية والعزاء أمام المقبرة ..الله يرحمك يا أمل هتوحشني بجد".

الشاعر أمل الطائر

ويعد الشاعر أمل الطائر من رواد كتابة الأغنية الشعبية، حيث كتب ما يزيد على الـ 700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية.



وغنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، هيفاء وهبي، عبد الباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وآخرون.

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