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ثقافة وفنون

أغانيه كتبت شهادة ميلاد نجوم الغناء، موعد ومكان جنازة الشاعر الغنائي أمل الطائر

أمل الطائر، فيتو
أمل الطائر، فيتو

رحل عن عالمنا اليوم الشاعر الغنائي أمل الطائر وذلك بعد صراع مع المرض.

 الموزع الموسيقي تامر صقركنب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى الشاعر العظيم أمل الطائر.. الأخ والصديق الذى لا يعوض".

وكشف صقر عن موعد ومكان جنازة الراحل  " صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر هاتكون بالمسجد امام مستشفى البكرى العام، والدفن فى الشرقية والعزاء أمام المقبرة ..الله يرحمك ياأمل هاتوحشنى بجد". 

الشاعر أمل الطائر 

ويعد الشاعر أمل الطائر من رواد كتابة الأغنية الشعبية، حيث كتب ما يزيد على الـ 700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية.

وغنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، هيفاء وهبي، عبدالباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وآخرون.

 

 

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الشاعر الغنائي امل الطائر الشاعر امل الطائر حمادة هلال هيفاء وهبى طارق الشيخ

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