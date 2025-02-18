تحذير جديد من الكهرباء بسبب فاتورة شهر يناير

جدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تحذيراته للمواطنين من تطبيق غرامة مالية بنسبة 7% لأصحاب العدادات القديمة المتأخرين من قيمة فواتير الكهرباء في حالة التأخر عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية.

تأخر دفع فواتير الكهرباء

وأضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه في حالة تأخر المواطن عن دفع فاتورة الكهرباء لمدة شهرين، سيتم رفع العداد وتركيب عدد آخر مسبق الدفع لضمان الحصول علي مقابل خدمات التيار بطريقة مسبقة، وذلك ضمن خطوات الوزارة لزيادة نسبة التحصيل .

خطوات شحن كارت الكهرباء عن طريق فوري

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين عن خطوات شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق مراكز فوري وهي كالتالي:

- إفرغ الكارت بإدخاله فى العداد

- التوجه لأقرب منفذ لفوري

- اختار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابع لها

- إدخال الكارت فى ماكينة فوري وسيتم الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات

- إختار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى

- دفع المبلغ المطلوب واستلام الكارت وإيصال بالعملية معتمد من فوري.

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