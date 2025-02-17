الإثنين 17 فبراير 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: حماس تسلم صباح الخميس قائمة بأسماء أسرى قتلوا في غزة

حماس، فيتو
حماس، فيتو

أفادت هيئة البث العبرية، مساء اليوم الإثنين، عن مصادر مطلعة، بأن حركة حماس ستسلم صباح الخميس قائمة بأسماء الرهائن الذين قتلوا في الأسر.

 

جيش الاحتلال يعلن تسلم الأسرى الثلاثة بعد إطلاق سراحهم

والسبت الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تسلم  ثلاثة أسرى بعد إطلاق سراحهم من قبل حركتي حماس والجهاد، وذلك مقابل 369 أسيرًا فلسطينيًّا ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وفي مشهد لافت، سلّمت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، ثلاثة أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط إجراءات أمنية ورسائل رمزية قوية. 

إجراءات أمنية ورسائل رمزية قوية

وظهر الأسرى على منصة التسليم بصحة جيدة، حيث طالبوا الحكومة الإسرائيلية بعدم عرقلة صفقة التبادل والمضي قدمًا في إتمامها. 

وفي سياق استعراض للقوة، ظهر مقاتلو القسام مرتدين زيًا يحاكي الزي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويحملون أسلحة تم اغتنامها خلال هجوم 7 أكتوبر.

ووصلت مركبات القسام التي تقل الأسرى إلى موقع التسليم، قبل أن يتم التوقيع رسميًا من قبل الصليب الأحمر على استلامهم، مما يمهد لاستكمال إجراءات التبادل بين الطرفين.

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