طلاب اليابان يستقبلون وزير التعليم بالنشيد الوطني المصري (صور)

قام الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار زيارته الرسمية لليابان، بجولة تفقدية لعدد من المؤسسات التعليمية اليابانية، حيث أشاد بالتجربة اليابانية في التعليم، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والتعاون بين مصر واليابان لتطوير منظومة التعليم الأساسي.

طلاب مدرسة "تاما" يستقبلون وزير التعليم المصري بالنشيد الوطني

واستهل الوزير جولته بزيارة مدرسة تاما الابتدائية، حيث كان في استقباله عمدة مدينة تاما، أبى هيرويكي، ومشرف التعليم بمجلس المدينة، تشيبا ماسانوري، إلى جانب عدد من المسؤولين اليابانيين وممثل السفارة المصرية في اليابان.

وشهد الاستقبال لفتة مميزة من الطلاب اليابانيين، حيث عزفوا النشيد الوطني المصري وارتدوا أزياءً مستوحاة من الثقافة المصرية، ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتُعد هذه المدرسة نموذجًا عمليًا يتدرب فيه معلمو المدارس المصرية اليابانية، للاستفادة من أساليب التعليم الحديثة المطبقة في اليابان.

إشادة ببرنامج "التوكاتسو" ودوره في تنمية مهارات الطلاب

وتفقد الوزير فصول المدرسة، وتابع عن كثب تطبيق أنشطة التوكاتسو، التي تهدف إلى تنمية شخصية الطلاب وتعزيز مهاراتهم الحياتية، وأشاد بالمستوى المتقدم لهذه الأنشطة، مشيرًا إلى أهمية تطبيقها في المدارس المصرية لتطوير مهارات القيادة والتعاون بين الطلاب.

كما أجرى وزير التربية والتعليم حوارًا مع الطلاب اليابانيين حول معرفتهم بالثقافة المصرية، واهتماماتهم الدراسية، ومدى حبهم للتعلم، مما كشف عن مدى نجاح برامج التبادل الثقافي بين مصر واليابان.

زيارة "أودا غاكين": نموذج متكامل لرعاية الأطفال والتعليم المبكر

واستكمل الوزير جولته بزيارة حضانة ومدرسة "أودا غاكين"، والتي تقدم نموذجًا فريدًا في التكامل بين التعليم والرعاية الصحية، حيث توفر خدمات متكاملة للأطفال تشمل الرعاية الصحية، التغذية السليمة، والتعليم من خلال اللعب.

وكان في استقباله مديرة المؤسسة، إيشيزاكا تسونيكو، التي قدمت عرضًا تفصيليًا حول منهجية العمل داخل الحضانة، وأشاد الوزير بتجربة "أودا غاكين"، معتبرًا أنها نموذج يُحتذى به في تطوير منظومة الطفولة المبكرة في مصر، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة لدعم العملية التعليمية.

التعاون المصري الياباني في التعليم مستمر

وفي ختام جولته، أعرب الدكتور محمد عبد اللطيف عن تقديره العميق لحفاوة الاستقبال والتجارب التعليمية المتميزة التي شهدها، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون مع اليابان للاستفادة من هذه النماذج الناجحة، خاصة في مجالات التعليم الأساسي والطفولة المبكرة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم.





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