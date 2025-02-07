الحق في الدواء: الحكومة تحارب الإعلانات الطبية الخادعة

أكد المركز المصري للحق في الدواء أن الحكومة المصرية جادة في محاربة الإعلانات الطبية الخادعة، التي تسببت في خداع الجمهور، وأوصت الحكومة المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٠٦ .

توحش ظاهرة بيع الأدوية في غير الأماكن المخصصة لها



وجاء قرار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام عن المنتجات الطبية بتطبيق اللائحة بعد توحش ظاهرة بيع الأدوية من غير الأماكن المخصصة لها.



وأكد في بيان اليوم: مع تعاظم دور التكنولوجيا في حياتنا انتبهت منظمة الصحة من 5 سنوات أن ١١٪؜ من الأدوية المُبيعة مغشوشة او غير مسجلة مما أدى لوفاة آلاف البشر سنويا حول العالم، كما أن ٢٢٪؜ من الأدوية المبيعة تحتوي علي مواد محظورة السوبترامين لعلاقتها بالجلطات الدماغية والفشل الكبدي.

وقالت المنظمة إن هناك أكثر من ٥٠ ألف موقع إلكتروني تبيع هذه الأدوية.



وطالب المركز المصري للحق في الدواء بضرورة ظهور اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٠٦ لسنة ٢٠١٧ لوقف الإعلانات الخادعة علي المنصات وآخرها منصة (التيك توك) التي أصبحت تشكل خطرا عاما علي المجتمع خاصة الذين يستخدمون أدوية سمنة التي أدت لحدوث مشاكل صحية متعددة أو الإنجاب أو الأدوية المنشطة أو أدوية العظام أو سم النحل.



كما أن هناك أكثر من ٥٠ قناة يتم بثها من خلال المنازل للترويج لهذه الأدوية أو المكملات.

وأكد أن قانون الإعلانات الطبية لايحظر الإعلان بشكل كامل، إنما جهة منظمة للترخيص للإعلان عن طريق التقدم للجهة بتسجيل وموافقة هيئة الأدوية وهيئة سلامة الغذاء وأيضا تقديم المحتوي المراد إذاعته إلي لجنة فنية متخصصة مع دفع الرسوم المقررة لحالات الأدوية غير التصفية فقط.



وقد كشف المركز المصري للحق في الدواء عن بيع الأدوية في الأسواق، الشعبية وقامت وزارة الداخلية وقسم شرطة بولاق وهيئة الدواء بضبطه بعد العثور علي المئات من الأدوية غير المسجلة أو منتهية الصلاحية.

وقد قرر المجلس الأعلي للإعلام منح فرصة حتي الأول من مارس القادم للتطبيق.



وأكد الحق في الدواء أنه كافح هذه الظاهرة منذ سنوات مطالبا بضرورة التعامل الإيجابي مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإبلاغ الهيئة في الحالات المخالفة أو التي تدور حولها الشبهات.

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