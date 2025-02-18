200 قتيل فى 3 أيام، الدعم السريع ترتكب مجزرة جديدة فى السودان

ذكرت مجموعة «محامو الطوارئ» أن ميليشيا (قوات الدعم السريع) السودانية قتلت أكثر من 200 شخص في هجمات على قرى بولاية النيل الأبيض خلال الأيام الثلاثة الماضية.

قوات الدعم السريع استهدفت المدنيين

وذكرت المجموعة المكونة من خبراء قانون في بيان أن (قوات الدعم السريع) (استهدفت المدنيين العزل في مناطق خالية تمامًا من أي مظاهر عسكرية)، وفقًا لما ذكرته رويترز للأنباء.

ويخوض الجيش السوداني حربًا ضد قوات (قوات الدعم السريع) منذ أبريل 2023 بعد خلافات حول خطط لدمج (قوات الدعم السريع) في القوات المسلحة في أثناء عملية سياسية للانتقال إلى حكم مدني.

السيطرة على عدة مناطق في وسط السودان

وتسيطر (قوات الدعم السريع) على معظم المناطق في إقليم دارفور وعلى مساحات واسعة من ولاية كردفان.

واستعاد الجيش السوداني في الأشهر القليلة الماضية السيطرة على عدة مناطق في وسط السودان كما يسيطر على شمال وشرق والبلاد.

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