ليفاندوفسكي يغرد في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة 24

ترتيب هدافي الدوري الاسباني، واصل ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 20 هدفا بعد انتهاء الجولة الـ 24 بفارق ثلاث أهداف عن مبابي لاعب ريال مدريد.

ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد الجولة الـ 24

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 20 هدفا

كيليان مبابي ريال مدريد 17 هدفا

انتي بوديمير أوساسونا 13 هدفا

رافينيا برشلونة 13هدفا

أوهيان سانسيت أتلتيك بيلباو 12 هدفا

دودي لوكيباكيو إشبيلية 10 أهداف

إنريكي غارسيا كيكي ديبورتيفو ألافيس 10 أهداف

أيوزي بيريز فياريال 10 أهداف

اشتعلت المنافسة علي صدارة جدول الدوري الاسباني بعد إنتهاء منافسات الجولة الـ 24.

وانتزع برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني بعد فوزه علي رايو فاليكانو 1-0، وتعثر ريال مدريد وأتلتيكو بالتعادل في الجولة الـ 24.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 51 ليقتنص قمة ترتيب الليجا بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة مع ريال مدريد مدريد وبفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد.

ترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة الـ 24

1- برشلونة 51 نقطة

2- ريال مدريد 51 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 50 نقطة

4- أتلتيك بيلباو 45 نقطة

5- فياريال 41 نقطة

6- رايو فاليكانو 35 نقطة

7- ريال مايوركا 34 نقطة

8- ريال بيتيس 32 نقطة

9- أوساسونا 32 نقطة

10- جيرونا 31 نقطة

11- إشبيلية 31 نقطة

12- ريال سوسييداد 31 نقطة

13- خيتافي 30 نقطة

14- سيلتا فيغو 29 نقطة

15- إسبانيول 24 نقطة

16- ليجانيس 24 نقطة

17- لاس بالماس 23 نقطة

18- فالنسيا 23 نقطة

19- ديبورتيفو ألافيس 22 نقطة

20- بلد الوليد 15 نقطة





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