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رياضة

ليفاندوفسكي يبتعد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

ترتيب هدافي الدوري الاسباني، ابتعد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بصدارة ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعدما أحرز هدفا في فوز برشلونة أمام إشبيلية 4-1 بالجولة الـ 23.


وشهدت الجولة الـ 23 إحراز البرازيلي رافينها لاعب برشلونة هدفا أمام إشبيلية وأصبح رصيده 13 هدفًا في ترتيب الهدافين، كما أحرز كيليان مبابي هدف ريال مدريد أمام أتلتيكو ليواصل اللاعب الفرنسي مطاردة ليفاندوفسكي بالصدارة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني


روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 19 هدفًا.

كيليان مبابي، ريال مدريد، 16 هدفًا.

رافينيا، برشلونة، 13 هدفًا.

أنتي بوديمير، أوساسونا، 12 أهداف.

أويهان سانسيت، أتلتيك بلباو، 11 هدفًا.

آيوزي بيريز، فياريال، 10 أهداف.

كيكي جارسيا، ألافيس، 9 أهداف.

لوكيباكيو، إشبيلية، 9 أهداف.

فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 8 أهداف.

أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 8 أهداف.

 

حقق روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، رقما مميزا، خلال مواجهة إشبيلية، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر الدوري الإسباني.

 

وسجل روبرت ليفاندوفسكي، هدف التقدم لصالح الفريق الكتالوني في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، المقامة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

 

رقم ليفاندوفسكي 


وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن ليفاندوفسكي هو أول لاعب يسجل 19 هدفا أو أكثر في أول 22 مباراة له في موسم واحد من الليجا، منذ ليونيل ميسي في موسم 2019-2020 (19 هدفا).
 

وأشعل برشلونة  المنافسة علي صدارة ترتيب الدوري الاسباني بعدما استفاد البرسا من تعثر قطبي مدريد الريال وأتلتيكو بعد إنتهاء المباراة التي جمعتهما بالتعادل 1-1 بالجولة الـ 23.

 

وحقق برشلونة فوزًا  كبيرًا على إشبيلية بأربعة أهداف لهدف، ليرتفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، وتشتعل المنافسة بالليجا.

 

ترتيب الدوري الإسباني
 

1. ريال مدريد، 50 نقطة.

2. أتلتيكو مدريد، 49 نقطة.

3. برشلونة، 48 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 44 نقطة.

5. فياريال، 40 نقطة.

6. رايو فاليكانو، 35 نقطة.

7. ريال سوسيداد، 31 نقطة.

8. جيرونا، 31 نقطة.

9. أوساسونا، 30 نقطة.

10. مايوركا، 30 نقطة.

11. ريال بيتيس، 29 نقطة.

12. سيلتا فيجو، 28 نقطة.

13. إشبيلية، 28 نقطة.

14. خيتافي، 27 نقطة.

15. لاس بالماس، 23 نقطة.

16. إسبانيول، 23 نقطة.

17. ليجانيس، 23 نقطة.

18. فالنسيا، 22 نقطة.

19. ألافيس، 21 نقطة.

20. بلد الوليد، 15 نقطة.

 

 

جدير بالذكر أن الجولة الـ23 من الدوري الاسباني تختتم اليوم الاثنين بمواجهة ريال مايوركا ضد أوساسونا.

 

 

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