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حوادث

تجديد حبس المتهم بالاستيلاء على 400 فدان من أراضي الدولة

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

أمرت  النيابة العامة بتجديد حبس المتهم بالاستيلاء على مساحة 400 فدان من أراضي الدولة بإحدى المحافظات باستخدام مستندات مزورة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما نجحت هيئة الرقابة الإدارية في إحباط محاولة أحد المواطنين الاستيلاء على مساحة 400 فدان من أراضي الدولة بإحدى المحافظات الساحلية من خلال استخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية تفيد ملكيته وآخرين لقطعة الأرض بالمخالفة للحقيقة.


 

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النيابة العامة هيئة الرقابة الإدارية مستندات مزور

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