حبس المتهم بالاستيلاء على مساحة 400 فدان من أراضي الدولة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالاستيلاء على مساحة 400 فدان من أراضي الدولة بإحدى المحافظات باستخدام مستندات مزورة 4 أيام علي ذمة التحقيق

البداية عندما نجحت هيئة الرقابة الإدارية في إحباط محاولة أحد المواطنين الاستيلاء على مساحة 400 فدان من أراضي الدولة بإحدى المحافظات الساحلية من خلال استخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية تفيد ملكيته وآخرين لقطعة الأرض بالمخالفة للحقيقة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة نحو ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث وتدقيق قواعد البيانات ضمن شراكة حقيقية في حماية مصالح الوطن.

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