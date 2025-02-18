التشكيل المتوقع لمباراة بنفيكا ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يلتقي بنفيكا البرتغالي، مع نظيره فريق موناكو الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء في إياب ملحق بطولة دوري أبطال أوروبا علي ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية "لشبونة".

تشكيل بنفيكا المتوقع أمام موناكو

حراسة المرمي: أناتولي تروبين



خط الدفاع: صامويل دال - أنطونيو سيلفا - نيكولاس اوتامندي- ألفارو فرنانديز



خط الوسط: أوركون كوكو - ليوناردو باريرو مارتينس - أندرياس شجيلديروب - فردريك أورسنيس

- كريم أكتوركوغلو



الهجوم: فانجيليس بافليديس



تشكيل موناكو المتوقع أمام بنفيكا

حراسة المرمي: مايوفسكي



خط الدفاع: دياتا - كيرير - ساليسو- مويسة



خط الوسط: أكليوش - لامين كامارا - مينامينو - إلياس بن صغير



خط الهجوم: إيمبولو - ميكا بيريث



موعد مباراة بنفيكا ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا



ومن المقرر أن تقام مباراة بنفيكا أمام موناكو، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وستنطلق صافرة مباراة بنفيكا ضد موناكو، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا ضد موناكو



وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لاذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم داخل الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومن المقرر أن تذاع مباراة بنفيكا ضد موناكو عبر شاشة بي إن سبورتس 3 .

ويكفي بنفيكا التعادل السلبي لبلوغ دور الـ 16 بعدما حقق فوزًا غاليًا بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب التي جمعتهما الأسبوع الماضي بملعب "لويس الثاني"، فيما يحتاج موناكو لتحقيق الفوز بهدفين دون مقابل لمواصلة مشواره في البطولة القارية.

وسيلتقي فريقا ليفربول وبرشلونة مع الفائزين من المباريات التي تشمل الفريقين الحاصلين على المركزين الـ15 والـ16، وهما باريس سان جيرمان وبنفيكا، واللذان يواجهان ستاد بريست وموناكو على الترتيب.

قرعة دوري أبطال أوروبا

وتقام يوم الجمعة المقبلة قرعة دور الـ16 بمقر يويفا بمدينة نيون السويسرية.

ولن يتم تصنيف الفرق الصاعدة من الملحق المؤهل لدور الـ16، وستلعب مباراة الذهاب على أرضها، أمام الفرق المصنفة التي احتلت أول 8 مراكز في مرحلة الدوري، التي ضمت 36 فريقا.

وتقام مباريات الذهاب يومي 4 و5 مارس المقبل، فيما تقام مباريات الإياب بعدها باسبوع، ولن يكون هناك قرعة منفصلة لدور الـثمانية والدور قبل النهائي، لأن نظام القرعة المعتمد يشبه قرعة التنس، حيث يتم تحديد المباريات حتى النهائي.

الفرق المصنفة هي:

1 – ليفربول

2 – برشلونة

3 – أرسنال

4 – إنترميلان

5 – أتلتيكو مدريد

6 – باير ليفركوزن

7 – ليل

8 – أستون فيلا.

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