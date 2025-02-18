قمة مشتعلة قبل انطلاقها.. قلق في الأهلي بسبب بن شرقي.. اقتراب عودة نجم الأحمر.. صدمة بالزمالك بسبب زيزو.. وغموض موقف شيكابالا

مباراة القمة، لا صوت يعلو فوق صوت الحديث عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر المسابقة، على استاد القاهرة الدولي.

قلق بسبب بن شرقي

وتسود حالة من القلق لدى الجهاز الفني للأهلي بشأن مشاركة المغربي أشرف بن شرقي في مباراة القمة.



وسيتواجد بن شرقي في قائمة الأهلي ولكن بنسبة كبيرة لن يشارك حسب التقارير الواردة من داخل الجهاز الفني.

كما حسم مارسيل كولر المدير الفني للفريق بنسبة كبيرة أيضًا قراره بشأن الدفع بمصطفى العش أساسيًا، في مباراة القمة أمام الزمالك والإبقاء على المغربي أشرف داري، على مقاعد البدلاء.

وطلب طبيب الأهلي من مدرب الفريق إراحة أشرف بن شرقي من مواجهة الإسماعيلي الماضية بالدوري من أجل تجهيزه بشكل أفضل للارتباطات المقبلة، خاصة أن اللاعب لم يكن يشارك بشكل منتظم مع الريان القطري.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي أنه من الأفضل مشاركة اللاعب المغربي في التدريبات الجماعية عدة أيام حتى يتم تجهيزه بشكل جيد للزمالك فى مباراة القمة المقرر لها السبت المقبل فى السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

غموض مصير عمر كمال وغياب طاهر

فيما يعانى عمر كمال عبد الواحد من ألم فى الركبة، بينما تعرض طاهر محمد طاهر للإصابة بتمزق جزئى أسفل العضلة الأمامية، وتبدو حظوظ عمر كمال قوية فى اللحاق بالقمة، فيما يقترب طاهر من الغياب عن اللقاء.

أبرز غيابات الأهلي عن مباراة الزمالك

ويدخل النادي الأهلي مباراة القمة مفتقدًا لجهود كل من، طاهر محمد طاهر، يحيى عطية الله، كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، علي معلول، بسبب الإصابة أو عدم الجاهزية، ورضا سليم والذي تم رفع اسمه من القائمة.

غيابات الزمالك عن مباراة القمة

وتأكد غياب كل من، ناصر ماهر عن الزمالك في مباراة القمة بسبب عقوبة الإيقاف، وكذلك أحمد حمدي وحمزة المثلوثي وعبد الشافي، للإصابة وعدم الجاهزية، فيما ينتظر أحمد سيد زيزو صانع ألعاب القلعة البيضاء تحديد مصيره بعد خروجه مصابًا في المباراة الماضية أمام بتروجت مصابًا بشد عضلي، حيث يخضع اللاعب لفحوصات طبية لحسم موقفه من المباراة المرتقبة.



موقف زيزو من مباراة القمة



فيما تسبب أحمد سيد "زيزو" جناح فريق الزمالك المصري في صدمة للفريق قبل مباراة القمة أمام الأهلي.

وأوضح مصدر من الجهاز الطبي للزمالك أن "المؤشرات الأولية تؤكد معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.



وواصل: هذه الإصابة ليست سهلة على الإطلاق وقد تتسبب في غيابه لفترة عن الملاعب".

وأكمل: "إن هناك احتمال كبير لغياب زيزو عن لقاء الأهلي المقبل وهو الأمر الذي تسبب في صدمة للمدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وتعرض زيزو للإصابة خلال آخر دقائق مباراة بتروجيت التي حسمها التعادل ١-١ الأحد الماضي.

وتأتي الإصابة بالتزامن مع الخلافات الواقعة بين اللاعب وإدارة ناديه بشأن تمديد عقده لوجود اختلافات حول المقابل المالي.

يذكر أن زيزو الذي يعتبر من أهم نجوم الزمالك في الخمس سنوات الماضية قد ارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال للغريم الأهلي.

غموض حول مشاركة شيكابالا

ولا يزال الغموض يحيط بموقف محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من المشاركة في مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي، رغم التطورات الإيجابية التي شهدتها حالته البدنية والطبية خلال الأيام الأخيرة.

ويواصل شيكابالا تدريباته في النادي وفق برنامج خاص، بينما يترقب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو حسم قراره النهائي بشأن الدفع به في المواجهة الحاسمة.

ويخضع شيكابالا لبرنامج تأهيلي مكثف داخل نادي الزمالك، في محاولة لاستعادة كامل جاهزيته قبل اللقاء المنتظر، ورغم استعداده الطبي والبدني للمشاركة، إلا أن عودته للتدريبات الجماعية والفنية ستكون العامل الأساسي في تحديد موقفه من التواجد ضمن قائمة الفريق.



موعد مباراة الأهلي والزمالك

وبشأن موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري تنطلق المواجهة المرتقبة في تمام السابعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر المسابقة، على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك في دوري NILE عبر قناة أون تايم سبورتس.

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