الرعاية الصحية: دعم توطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات التشخيصية

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالدكتور خالد رأفت عليان، نائب رئيس المجلس التصديري للأجهزة الطبية وذلك بمقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتبادل الخبرات في المجالات الداعمة لتطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر.

وأوضح أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع الشركات الوطنية الرائدة لتعزيز جودة الخدمات الصحية.

تعزيز المنتج المحلي وتوطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات التشخيصية

وأشار السبكي، إلى الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون يشمل عدة محاور استراتيجية، أبرزها تعزيز المنتج المحلي وتوطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات التشخيصية، إلى جانب تعزيز ثقافة التحقق الخارجي من جودة نتائج المعامل، فضلًا عن إطلاق برامج تدريبية متقدمة لرفع كفاءة فنيي المعامل ومهندسي الأجهزة الطبية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية نحو توفير خدمات صحية متطورة بجودة عالية.

التحقق الخارجي من جودة نتائج المعامل بالتعاون في 10% من المنشآت الصحية التابعة للهيئة

وأضاف السبكي، أنه سيتم إطلاق برنامج التحقق الخارجي من جودة نتائج المعامل بالتعاون في 10% من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميمه مستقبلًا، مما يدعم تطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر.

وتابع السبكي، أنه سيتم تنظيم مؤتمر عالمي يهدف إلى تعزيز ثقافة التحقق الخارجي من جودة نتائج المعامل، بحضور كبار الشخصيات المصرية وممثلين عن القطاعين الصحي الحكومي والخاص، إلى جانب متحدثين دوليين.

وأوضح أن هذا المؤتمر سيكون منصة علمية لمناقشة أحدث التطورات في هذا المجال وتعزيز تبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة تستهدف الاستفادة من تكنولوجيا المعامل المتنقلة المزودة ببطاريات لدعم المستشفيات الميدانية المصغرة، مما يعزز قدرة الهيئة على تقديم خدمات تشخيصية متنوعة وعالية الجودة في تلك المستشفيات.

حضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية كل من: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والحوكمة الإكلينيكية، والدكتور وائل عمران، مستشار رئيس الهيئة لشئون الإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، والدكتور مهند عاطف، مدير إدارة الدراسات والبحوث.

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