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حوادث

التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العثور على جثة شخص مقتولًا بالشرابية

النيابة العامة،
النيابة العامة، فيتو

أمرت  نيابة الشرابية بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العثور على جثة شخص مقتولًا وملقى أعلى نفق أحمد بدوي بمنطقة الشرابية تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة. 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص مقتولًا وملقاة أعلى نفق أحمد بدوي القادم من رمسيس اتجاه غمرة بدائرة قسم شرطة الشرابية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شخص بها طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.


ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الشرابية منطقة الشرابية غرفة عمليات شرطة النجدة

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