الإثنين 17 فبراير 2025
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حوادث

النيابة تطلب التحريات لكشف غموض العثور على جثة شخص مقتول بالشرابية

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت  نيابة الشرابية بتشريح جثة شخص عثر عليه مقتولًا وملقي أعلى نفق أحمد بدوي بـمنطقة الشرابية لبيان الاسباب، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء تحريات المباحث الجنائية.


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص مقتولًا وملقاة أعلى نفق أحمد بدوي القادم من رمسيس إتجاه غمرة بدائرة قسم شرطة الشرابية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شخص بها طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.


ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الشرابية غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة الشرابية

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