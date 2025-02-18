الثلاثاء 18 فبراير 2025
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حوادث

النيابة تأمر بضبط وإحضار عاطل متهم بالشروع في قتل طالب بالمرج

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو

 أمرت نيابة المرج بسرعة ضبط وإحضار عاطل متهم بالاشتراك مع آخر محبوس في الشروع بقتل طالب بالثانوية العامة بمنطقة المرج.


كان تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من والد طالب بالثانوية العامة وبصحبته نجله مصاب، يفيد بتعرض نجله للاعتداء أثناء سيره مع في أحد الشوارع بدائرة القسم، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين.


وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وعاطلين، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهمين بالتعدي عليه باستخدام مطواة، مما أسفر عن إصابته بجروح قطعية ونزيف حاد.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط أحد المتهمين، وجار ضبط المتهم الهارب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المرج قسم شرطة المرج النيابة العامة

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