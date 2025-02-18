ورش عمل لتدريب العاملين بديوان محافظة الدقهلية والوحدات المحلية (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فعاليات تسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية ل61 متدربا من العاملين، بديوان عام المحافظة، والمراكز والمدن والأحياء، وأكد أن الاستثمار في رأس المال البشري، دعامة رئيسية باعتبار الفرد أهم الأصول، وثروة حقيقية، تمثل محورًا رئيسيًا في خطة العمل، والتطوير الشامل لأداء المؤسسات.

تسليم شهادات إتمام دورة تدريبية للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية

وأضاف محافظ الدقهلية أن الدورات التدريبية تسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وتعظيم العوائد، مشيرا إلى أن عملية التدريب المتواصل والمستمر تمثل أحد أهم دعائم العمل الوظيفي من خلال تنفيذ برامج عامة ومتخصصة تلبي احتياجات مختلف التخصصات والوظائف.

ترشيد الإنفاق، بما يساهم في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد

وفي هذا السياق وتحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قام مركز تدريب المحافظة، بتنظيم دورة تدريبية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال إدارة التطوير المؤسسي، لدعم بناء قدرات القيادات الإدارية والرقمية للعاملين بالمحافظات، بعنوان البرنامج التطبيقي على أساسيات إدارة المشروعات، وذلك لتهيئة العاملين، وتمكينهم من تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط، باستخدام الموارد المتاحة، وترشيد الإنفاق، بما يساهم في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد.

من جهتها قالت الدكتورة نيفين ابو المعاطي مدير إدارة التدريب، إنه شارك في الدورة نخبة من الاساتذة والمهندسين المتخصصين في المجال، وقد تم تدريب مجموعتين على مدار أسبوع باجمالي 61 متدرب، ومنح المتدربين شهادات تدريبية، وسوف تعقد دورة متقدمة لمن اجتاز التدريب.

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