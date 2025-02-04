رئيس الوزراء يتفقد معهد تكنولوجيا المعلومات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معهد تكنولوجيا المعلومات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد تطور العمل في المعهد الذي يهدف إلى تعزيز مهارات الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية المعهد في دعم خطة الدولة لتطوير قطاع التكنولوجيا، مشيدًا بالجهود المبذولة في تجهيز المنشآت والتوسع في البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي.

رافق رئيس الوزراء في الجولة التفقدية عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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